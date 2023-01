Nuvolento, accoltella il marito dopo una lite: 57enne in manette

La tragica vicenda si è svolta intorno alle 21 di ieri sera, sabato 28 gennaio 2023 a Nuvolento, in provincia di Brescia. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche una donna di 57 anni, Raffaella Ragnoli, si è scagliata con ferocia contro il marito 60enne Romano Fagoni. I fatti si sono svolti all’interno del loro appartamento in via Carlina, dove c’era anche il figlio 15enne della coppia. È stato proprio il giovane ragazzo ad allarmare i soccorsi in preda alla paura.

La 57enne ha più volte accoltellato il marito alla gola, un raptus di rabbia che non gli ha lasciato scampo. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio ieri sera a Nuvolento. Giunti sul posto però i sanitari non hanno potuto fare nulla per la vittima, al loro arrivo infatti l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i colleghi della sezione investigazioni scientifiche per i dovuti rilievi del caso.

Durante l’interrogatorio la donna ha ammesso di aver accoltellato il marito dopo una lite, è stata infatti arrestata con la grave accusa di omicidio. A quanto pare gli accesi litigi tra marito e moglie erano molto frequenti, non erano però mai state fatte denunce per liti in famiglia, maltrattamenti o percosse.

