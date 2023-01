Napoli, uccide la compagna poi si lancia dalla finestra: i fatti

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, sabato 28 gennaio 2023 a Napoli, in via Luigi Landolfi, dove un coppia di conviventi è stata trovata senza vita. Il cadavere di Salvatore Massaluno, un anziano uomo di 76 anni è stato trovato in strada. Si è lanciato dalla finestra dell’abitazione in cui viveva con la compagna, Giuseppina Faiella. La donna, un’anziana di 97 anni, è stata invece trovata morta all’interno dell’appartamento.

Stando alle prime informazioni sul caso la 97enne è deceduta dopo essere stata colpita alla testa con un oggetto ancora non definito. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di omicidio-suicidio, sembra infatti che l’uomo abbia prima colpito la compagna per poi suicidarsi gettandosi dalla finestra. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto, un appartamento situato a Napoli, per i dovuti rilievi del caso.

Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolto il tragico accaduto ieri a Napoli che è costato la vita alla coppia di conviventi. Le salme sono state sequestrate per effettuare su esse l’esame autoptico che stabilirà con chiarezza le cause del decesso, i due non avevano figli.

