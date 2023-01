Fiumicino, picchia la moglie per strada: la Polizia lo arresta

È successo nei giorni scorsi a Fiumicino, comune della città di Roma, dove un uomo ha sfogato la sua immensa rabbia contro la moglie probabilmente dopo un litigio scoppiato tra loro per ragioni non ancora note. In preda alla furia ha iniziato a picchiarla brutalmente per strada, fregandosene di tutti i passanti che hanno assistito alla violenta aggressione.

Proprio mentre colpiva ripetutamente la moglie con violenti pugni, l’ha anche sbattuta contro il muro, è passata una volante della Polizia che si è accorta di ciò che stava accadendo. Gli agenti del commissariato di Fiumicino sono immediatamente intervenuti per mettere fine al violento episodio. Mentre alcuni agenti lo bloccavano altri hanno atteso i soccorsi insieme alla moglie dell’aggressore. Per via delle ferite riportate a causa delle percosse la vittima è stata trasportata in ospedale per essere visitata e medicata.

L’uomo dopo essere stato bloccato dai poliziotti è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere. Lì non potrà più fare del male alla moglie. Quest’ultima infatti potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza dover più subire i comportamenti violenti del marito.

