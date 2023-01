Aversa, l’ex la porta in una casa e la picchia: 33enne in manette

I fatti si sono svolti ad Aversa, comune della provincia di Caserta in Campania. Stanca di subire i continui maltrattamenti da parte del compagno violento una donna di 32 anni lo scorso settembre aveva trovato il coraggio di denunciarlo, non una ma per ben due volte. Nei confronti dell’uomo di 33 anni era stato disposto il divieto di avvicinamento, ma questo non gli ha impedito di perseguitarla e maltrattarla ancora.

A distanza di mesi la vittima si è presentata in caserma insieme al compagno per ritirare la denuncia a suo carico. Aveva il volto tumefatto ed era visibilmente spaventata. I Carabinieri hanno capito subito che dietro la sua decisione c’era il compagno, dopo un po’ sono infatti riusciti a farla crollare. Ai militari ha raccontato che il giorno precedente l’ex si era fatto trovare all’uscita del suo posto di lavoro e l’ha costretta a recarsi con lui in una casa a Mondragone.

Giunti sul posto le ha sequestrato il cellulare per impedirle di chiedere aiuto e l’ha picchiata. In seguito alle dichiarazioni della vittima gli agenti hanno arrestato il 33enne con le accuse di violazione del divieto di avvicinamento, atti persecutori e rapina ed è stato portato nel carcere di Poggioreale. La donna dopo essere stata visitata dai medici per le lesioni riportate a causa delle percosse, è stata giudicata guaribile in due giorni.

