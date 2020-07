Primavalle, picchia moglie e figlio: 44enne allontanato dalla casa familiare

La violenta vicenda si è svolta a Primavalle, noto quartiere di Roma. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 44 anni ha picchiato con violenza la compagna di 37 anni e il figlio di 17 anni. L’uomo era completamente ubriaco, la sua aggressività sembra essere scaturita proprio dall’abuso di alcool.

Dopo una segnalazione, fatta forse dai vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla e le botte, i carabinieri si sono subito precipitati sul luogo dell’aggressione avvenuta a Primavalle. Giunti all’interno dell”appartamento gli agenti hanno trovato la donna e il figlio spaventati e in lacrime. Hanno quindi bloccato subito l’uomo e cercato di tranquillizzare le vittime. In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti del compagno violento, la donna ha confessato ai carabinieri che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti e in quelli del figlio. Lei non aveva però mai trovato il coraggio di denunciarlo.

La donna e il figlio non sono voluti andare in ospedale. Un’ambulanza del 118 si è recata infatti sul posto per medicarli entrambi. Intanto, l’uomo è stato ammanettato e portato in caserma, è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia. Dopo aver valutato la delicata situazione familiare, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’allontanamento del 44enne dalla casa familiare.