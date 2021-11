Poliziotto uccide pedone e porta il corpo a casa: il padre lo fa arrestare

I fatti risalgono allo scorso 1 novembre 2021 a Newark, in New Jersey, dove un poliziotto di 25 anni fuori servizio ha travolto con la sua auto un giovane infermiere di 29 anni. In auto non viaggiava da solo insieme a lui c’era anche un amico, nessuno dei due ha allarmato i soccorsi in seguito all’incidente. All’inizio in preda al panico i due sono andati via, pochi minuti dopo sono però tornati indietro per capire se l’uomo era vivo. Forse in preda alla paura hanno caricato il corpo nell’auto e sono andati a casa del poliziotto.

Giunto nella sua abitazione il 25enne ha svegliato la madre per capire cosa fare per non finire in prigione per aver ucciso l’infermiere. In casa c’era anche il padre, un ufficiale del suo stesso distretto. A differenza della moglie l’uomo non ha coperto il delitto commesso dal figlio, è stato infatti lui ad allarme le forze dell’ordine spiegando cosa fosse accaduto.

Immediato è stato l’intervento del 911, al loro arrivo gli agenti hanno trovato il corpo del 29enne sul sedile posteriore dell’auto del giovane poliziotto. Lui, la madre e anche l’amico che era in auto con lui sono stati tutti e tre arrestati, in attesa del processo sono stati però rilasciati in libertà condizionata.

