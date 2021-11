Sono emersi nuovi dettagli in merito all’omicidio della 34enne Juana Cecilia Hazana Loayza, uccisa dall’ex fidanzato 24enne, Mirko Genco, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre 2021 a Reggio Emilia. La vittima, madre di un bimbo di soli due anni, aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. A far scattare l’ira del ragazzo è stata una foto che lei ha pubblicato sui social dove si mostrava sorridente. Il ragazzo non sopportava di vederla felice anche senza di lui, per questo ha preso un taxi da Parma e l’ha raggiunta.

L’ex fidanzato della vittima prima di ucciderla ha registrato con il suo telefono gli ultimi 53 minuti della sua vita, che stando alle informazioni trapelate nei giorni scorsi ha anche violentato. Il 24enne ha iniziato a registrare nel momento in cui i due si sono incontrati. Agli agenti ha confessato: “Volevo tenere la sua voce per ricordo perché quello sarebbe stato l’ultimo giorno in cui l’avrei vista perché sua madre non voleva che ci vedessimo.”

Quando ha raggiunto la 34enne Mirko Genco l’ha portata in un parco deserto, lì ha prima tentato di strangolarla e subito dopo l’ha accoltellata alla gola uccidendola. Dopo averla uccisa ha lasciato l’ex fidanzata a terra in una pozza del suo sangue ed è andato via. La donna è stata trovata solo la mattina seguente da un passante che vive in quella zona.

