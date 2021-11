Juana Cecilia Hazana Loayza è stata uccisa dall’ex fidanzato 24enne, Mirko Genco, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre 2021 a Reggio Emilia. La vittima, una donna di 34 anni e madre di un bimbo di soli due anni, aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. A far scattare l’ira dell’ex è stata una foto che lei ha pubblicato sui social dove si mostrava sorridente. Il ragazzo non ha sopportato che fosse felice anche senza di lui, per questo ha preso un taxi da Parma e l’ha raggiunta.

Il 24enne ha costretto l’ex fidanzata a seguirlo in un desolato parco dove ha tentato di strangolarla. Mentre lei era indifesa l’ha poi accoltellata alla gola uccidendola. In seguito all’omicidio avvenuto nei giorni scorsi a Reggio Emilia Mirko Genco ha lasciato la 34enne a terra nel suo stesso sangue ed è andato via. La donna è stata trovata solo la mattina seguente da un passante che vive in quella zona.

Reggio Emilia, Mirko Genco ha violentato l’ex prima di ucciderla?

A causa delle denunce per stalking che la vittima aveva presentato nei confronti dell’ex le indagini si sono subito concentrate su di lui. Quando è stato raggiunto dalle forze dell’ordine il 24enne ha ammesso di essere stato lui ad ucciderla. Stando alle ultime informazioni sulla tragica vicenda si sospetta anche l’abuso sessuale. Il ragazzo durante l’interrogatorio ha detto di aver avuto nel parco un rapporto sessuale consenziente con l’ex fidanzata. A detta sua è stato subito dopo che è scoppiata la lite tra loro e l’ha uccisa. Quando è stata trovata Juana Cecilia Hazana Loayza aveva i vestiti in ordine, al momento non è quindi chiaro se il rapporto ci sia stato oppure no e se si è trattato di violenza sessuale. Sarà l’autopsia a fare chiarezza.