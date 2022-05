Paratico, appartamento avvolto dalle fiamme: 40enne salvato dal vicino

Sfiorata la tragedia a Paratico, in provincia di Brescia, i fatti si sono svolti nella serata di martedì 24 maggio 2022. Intorno alle 20 da un’abitazione ha iniziato ad un uscire molto fumo, alcuni vicini di casa in preda alla preoccupazione hanno subito allarmato i Vigili del fuoco, il proprietario dell’appartamento non rispondeva al citofono.

Uno dei vicini di casa in attesa dell’arrivo dei soccorritori ha sfondato una portafinestra ed è entrato in casa, un atto davvero eroico che ha salvato la vita al proprietario dell’abitazione. L’uomo, un 40enne, era sul divano privo di sensi, a fargli perdere conoscenza il fumo causato dalle fiamme che si stavano espandendo per tutto l’appartamento. Il vicino di casa lo ha trascinato fuori, salvandogli la vita. Immediato è stato l’intervento dei pompieri sul luogo in cui è avvenuto l’incendio, a Paratico. Le fiamme avevano già distrutto l’intera cucina e stavano avvolgendo l’intero piano. I vigili del fuoco hanno impiegano tre ore per spegnere del tutto l’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso e il personale medico del 118. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi il 40enne è stato trasportato al Civile di Brescia, fortunatamente non era in pericolo di vita, dopo aver trascorso la notte in ospedale è stato dimesso. Stando alle informazioni trapelate sul caso a causa il rogo sarebbe stata una padella piena d’olio, il proprietario di casa l’aveva dimenticata sui fornelli.

