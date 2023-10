Nembro, accoltella a morte il padre e ferisce la madre: arrestato 35enne

Dramma a Nembro, comune della città di Bergamo, dove un uomo di 35 anni ha ucciso il padre e ferito gravemente la madre. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 29 ottobre 2023 in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche. La vittime sono il 72enne Giuseppe Lombardini e la moglie 66enne, a scagliarsi brutalmente contro di loro Matteo Lombardini.

Il 35enne da tempo soffre di problemi psichici ed era in cura, in passato aveva già aggredito i suoi genitori. Durante una violenta discussione ha preso un coltello e ha colpito il padre uccidendolo, la madre ha provato a fermarlo ma è rimasta ferita anche lei. Sentendo le forti urla provenire dalla loro abitazione a Nembro sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri sul luogo della vicenda.

Giunti sul posto gli agenti e i sanitari hanno trovato il 72enne senza vita, la moglie invece era in condizioni gravissime. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure adeguate, il figlio invece è stato arrestato ed è stato portato anche lui in ospedale. Il 35enne è piantonato dagli agenti.

