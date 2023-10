Roma, cane precipita e colpisce donna incinta: i fatti

La spaventosa vicenda si è svolta nel centro storico di Roma, precisamente in via Fratina, in pieno giorno e davanti a moltissimi passanti. Si tratta di una zona molto frequentata della città, i fatti sono avvenuti intorno alle 12 di questa mattina all’altezza del civico 102. Per ragioni ancora da chiarire un cane di razza rottweiler è precipitato da quarto piano di un palazzo prendendo in pieno una donna di 28 anni.

L’animale l’ha colpita in testa, a destare maggiore preoccupazione il fatto che lei sia incinta. Una situazione davvero surreale che ha sconvolto i presenti. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Roma. Il cane dopo aver colpito la vittima è stato trasportato d’urgenza in un ospedale veterinario, dove poco dopo è morto, le ferite riportate dopo la caduta gli sono state fatali. Al momento non è noto come abbia fatto a precipitare dal terrazzo, non è nemmeno chiaro se i suoi padroni fossero in casa.

La 28enne è stata portata in ospedale per ricevere le cure adeguate, dove è costantemente monitorata soprattutto per lo stato di gravidanza. Stando alle prime informazioni sul caso le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sembra esser in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE -> Torre del Greco, sospetta tradimenti e picchia la compagna: arrestato