Torre del Greco, sospetta tradimenti e picchia la compagna: arrestato

È finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da tempo dal compagno violento, i fatti si sono svolti a Torre del Greco, comune della città di Napoli. L’uomo, un 35enne, provava una morbosa gelosia nei confronti della moglie e non perdeva occasione per insultarla, minacciarla e picchiarla. Sospettava continui tradimenti, anche con il vicino di casa, e sfogava la sua rabbia contro di lei.

Il 35enne sottoponeva la vittima a continue vessazioni, anche davanti al figlio della donna di soli 4 anni. I comportamenti violenti andavano avanti da circa due anni. Stanca di continuare a subire per paura la donna ha trovato il coraggio di recarsi dalle forze dell’ordine per denunciarlo. Da parte del compagno subita violenze sia fisiche e psicologiche, ma in seguito alle dovute indagini gli agenti hanno potuto accertare il suo comportamento violento.

Il 35enne nella mattinata di oggi, giovedì 26 ottobre 2023, è stato arrestato a Torre del Greco con le accuse di lesioni personali ai danni della compagna e maltrattamenti in famiglia. Quest’ultima con l’aggravante di aver commesso il reato in presenza del figlio minore. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel Carcere Poggioreale di Napoli. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente con il suo bambino senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal compagno violento.

LEGGI ANCHE -> Cavagnano: 80enne spara alla moglie, poi si toglie la vita