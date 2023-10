Cavagnano: 80enne spara alla moglie, poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio a Cavagnano, frazione in provincia di Varese. La tragica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 25 ottobre 2023. Un anziano uomo tra le mura domestiche ha sparato in testa alla moglie, subito dopo ha rivolto l’arma contro di sé e si è tolto la vita. Prima di suicidarsi però ha allarmato le forze dell’ordine per confessare ciò che aveva fatto.

Il motivo del suo gesto non è noto, non è chiaro se avessero litigato o se sia stato un altro il movente che ha spinto l’uomo a sparare alla moglie per poi suicidarsi, entrambi avevano più di 80 anni. Quando i Carabinieri e il personale medico del 118 si sono precipitata sul posto, un’abitazione situata a Cuasso al Monte nella frazione di Cavagnano per l’uomo non c’era più nulla da fare. La moglie invece era ancora viva, ma le sue condizioni di salute sono apparsi sin da subito disperate.

Tempestiva è stata la corsa in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per salvare l’anziana donna ma dopo qualche ora è morta. I vicini di casa sono sotto shock, hanno descritto l’uomo come una persona tranquilla, non potevano certo immaginare ciò che avrebbe fatto. La vittima è Pinuccia Anselmino, il marito invece è Pierluigi Lachi, un ex orefice. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda.

