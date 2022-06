Prato, sorelle aggrediscono l’anziana madre: finiscono ai domiciliari

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di domenica, 19 giugno 2022 in provincia di Prato. Due sorelle di 41 e 54 anni hanno aggredito con violenza l’anziana madre 80enne. Non era la prima volte che le due donne manifestavano comportamenti violenti ai danni della vittima. Lo scorso febbraio, infatti, nei loro confronti era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna.

Il divieto era stato poi rimosso per consentire loro di far visita alla madre anziana, però con un divieto di coabitazione continuativa. Nei giorni scorsi le due sorelle si sono scagliate per l’ennesima volta contro l’80enne. È emerso che nonostante il divieto erano tornate a vivere nell’abitazione della madre. Per ragioni sconosciute le due hanno trascinato l’anziana per i capelli. L’hanno poi colpita con violenti pugni e schiaffi al volto provocandole un’emorragia congiuntivale ad un occhio.

Giunta in ospedale la donna di 80 anni è stata subito medicata al pronto soccorso di Prato, dove è stata poi dimessa con una prognosi di sette giorni. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri. Questi hanno subito segnalato l’accaduto alla magistratura. Le due sorelle sono state arrestate, dopo aver aggredito la madre dovranno scontare gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella della madre.

