Torre del Greco, per anni picchia moglie e figlie: 47enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna e delle sue figlie, picchiate da anni da marito e padre violento, i fatti si sono svolti a Torre del Greco, comune della città di Napoli. Da tempo l’uomo manifestava un comportamento violento tra le mura domestiche, facendo vivere la sua famiglia nel terrore.

Tutto è iniziato nel 2019, per ragioni che non sono note il 47enne è diventato aggressivo con la moglie e le figlie. Non solo le minacciava e le insultava pesantemente, ma sfogava spesso la sua rabbia contro di loro picchiandole. Una delle vittime non ce l’ha fatta più a sopportare le violenze e si è rivolta alle forze dell’ordine, denunciato l’uomo. Nella giornata di ieri, dopo aver svolto le dovute indagini, i Carabinieri si sono recati nell’abitazione in cui avvenivano i maltrattamenti, a Torre del Greco.

Il 47enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato nel Carcere di Poggioreale. Le vittime stanno tutte bene e finalmente dopo anni potranno tornare a vivere la loro vita serenamente, senza avere più paura di essere picchiate e minacciate dal marito e padre violento.

