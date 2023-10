Bardi, 82enne spara alla moglie poi si toglie la vita: i fatti

Omicidio-suicidio a Bardi, comune della città di Parma, dove un anziano uomo di 82 anni ha ucciso la moglie per poi togliersi la vita. La tragica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 ottobre 2023 all’interno dell’abitazione in cui la coppia viveva. Le vittime sono Bernard Zucconi ed Eleonora Moruzzi, un’anziana donna di 83 anni.

Da tempo la donna era gravemente malata, non riusciva più nemmeno a camminare, stando alle prime informazioni sul caso il marito ha compiuto il gesto estremo perché non sopportava più di vederla soffrire. In casa ha quindi impugnato una pistola e le ha sparato, uccidendola sul colpo. Subito dopo ha rivolto la stessa arma contro di sé e ha aperto il fuoco. L’uomo però non è morto subito, alcuni parenti dopo essersi recati a casa della coppia a Bardi hanno trovato l’82enne in fin di vita. Immediato è stato il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma, dove l’anziano uomo è deceduto dopo qualche ora.

Sul luogo in cui è avvenuta la vicenda sono intervenuti i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso e chiarire con esattezza la dinamica dell’omicidio-suicidio. Da circa dieci anni la coppia era tornata a vivere a Bardi, dopo aver vissuto per anni in Inghilterra.

