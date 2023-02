I fatti si sono svolti nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023 a Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta in Campania. Un poliziotto di 49 anni che presta servizio in provincia di Napoli ha sparato contro un ragazzo di 19 anni. Il motivo? Lo ha fatto per vendicare il figlio.

Dalle indagini è infatti emerso che poco prima il ragazzo aveva litigato con il figlio dell’agente. Sul posto, a Santa Maria a Vico, immediato è stato l’intervento dei Carabinieri per indagare sulla vicenda. Stando alle prime informazioni sul caso il poliziotto avrebbe sparato due volte contro il ragazzo, colpendolo ad una gamba. Per ferire il 19enne non ha utilizzato la sua pistola d’ordinanza, ma un’arma risultata clandestina.

In seguito agli spari la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, i medici dopo averlo visitato e medicato lo hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni, il ragazzo non è in pericolo di vita. Il 49enne dopo qualche ora è stato invece rintracciato dai Carabinieri ed è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate, al momento è agli arresti domiciliari. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda.

