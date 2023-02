Lecco, 87enne strangola la moglie poi chiama il figlio: “L’ho uccisa”

Dramma nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio a Lecco, dove un anziano uomo di 87 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea. La terribile vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione in cui la coppia viveva, probabilmente in seguito ad un litigio il marito l’ha strangolata. In seguito al suo insano gesto è stato lui stesso a telefonare al figlio per confessare l’omicidio.

Al figlio in piena notte avrebbe detto: “Vieni ho ucciso la mamma.” Lui ha quindi allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate a casa della coppia di anziani, in via dell’Eremo a Lecco. Sul posto anche i soccorritori, non appena sono entrati all’interno dell’appartamento hanno trovato l’87enne distesa sul letto, ormai senza vita, per lei non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Stando alle prime informazioni sul caso l’anziana donna da tempo era malata, era proprio il marito a prendersi cura di lei.

Al momento non è chiaro come si sia svolta con esattezza la tragica vicenda, nemmeno il movente che abbia spinto l’87enne ad uccidere la moglie è stato ancora reso noto. I carabinieri che si sono recati sul posto hanno svolto i rilievi del caso e indagano per chiarire cosa sia successo nella notte.

