Milano, uomo trovato morto in casa: i Carabinieri indagano

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 febbraio 2023 a Milano, all’interno di un’abitazione situata in via Maffeo Bagarotti. Un uomo di soli 32 anni è stato trovato morto nel suo appartamento per ragioni che al momento non sono state ancora chiarire. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata la sorella in preda alla preoccupazione perché da un po’ di tempo non riusciva a mettersi in contatto con lui. Non rispondeva né ai suoi messaggi né alle sue chiamate.

La sua preoccupazione era del tutto fondata, sul posto in seguito alla segnalazione sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale medico del 118. Dopo aver forzato la porta sono entrati in casa, l’uomo era in camera da letto, disteso sul letto senza vita. Stando alle prime informazioni sul caso la porta di casa era chiusa dall’interno, con il chiavistello inserito, e non c’erano segni di scasso.

I carabinieri del comando provinciale di Milano indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Sarà poi l’esame autoptico a rivelare la causa che ha provocato il decesso del 32enne, motivo che al momento non è ancora noto.

LEGGI ANCHE -> Anzio, 32enne picchia il madre per soldi: la Polizia lo arresta