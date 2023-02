Anzio, 32enne picchia il madre per soldi: la Polizia lo arresta

La violenta aggressione si è svolta ad Anzio, comune della città di Roma. Un uomo di 32 anni tra le mura domestiche si è scagliato con violenza contro il padre. Lo ha picchiato brutalmente perché si è rifiutato di assecondare l’ennesima richiesta di denaro. In preda alla paura e stando di subire i maltrattamenti del figlio la vittima ha allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato ad Anzio. Gli agenti hanno sentito le urla e le minacce del 32enne nei confronti del padre da fuori. Entrati in casa lo hanno trovato che inveiva contro l’uomo e non si è affatto calmato dopo averli visti. Visibilmente fuori di sé l’uomo ha iniziato ad inveire anche contro i poliziotti.

Ai militari il padre del 32enne ha confessato che da tempo sia lui che la moglie subivano vessazioni, minacce e lesioni da parte del figlio quando non gli davano i soldi che chiedeva. Ha poi raccontato che dopo essere stata aggredita dal figlio la madre era stata addirittura costretta ad allontanarsi dalla loro abitazione. In quella occasione l’uomo era stato denunciato. Lui ha continuato ad essere minaccioso e violento, l’ultima aggressione è costata al padre ben 30 giorni di prognosi.

Nella camera del 32enne i poliziotti hanno trovato 46 grammi di marijuana e la necessaria attrezzatura per coltivarla. L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentata estorsione aggravata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.

LEGGI ANCHE -> Livorno, 23 accoltella il padre e tenta il suicidio: si è reciso i polsi