Varcaturo, 55enne picchia l’ex moglie e il figlio disabile: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Varcaturo, comune della città di Napoli, dove un uomo di 55 anni da tempo faceva vivere la sua famiglia nel terrore a causa del suo comportamento violento. Marito e moglie avevano messo fine al loro matrimonio ma continuavano a vivere nella stessa abitazione insieme ai loro figli di 11 e 14 anni.

In seguito all’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche l’uomo è andato su tutte le furie. L’ex moglie in preda alla paura si è chiusa in bagno con uno dei loro figli. Lui ha iniziato a colpire la porta con calci e pugni mentre insultava e minacciava la donna. Prima di sfuggire all’ira dell’ex marito la vittima era stata picchiata per futili motivi. Mentre era chiusa nella stanza ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione i Carabinieri di Varcaturo si sono precipitati sul posto, giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il 55enne che inveiva ancora contro la porta con la chiara intenzione di sfondarla. Poco prima aveva rotto la porta della stanza del figlio disabile e lo aveva colpito con violenti schiaffi. Dopo che l’ex moglie lo ha denunciato l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, dove è in attesa di giudizio.

LEGGI ANCHE -> Milano, 53enne uccide la madre poi si toglie la vita: i fatti