Milano, 53enne uccide la madre poi si toglie la vita: i fatti

Dramma nella giornata di ieri, mercoledì 9 agosto 2023 a Milano, a perdere la vita una donna anziana di 86 anni e il figlio 53enne. Le vittime sono Maria Costantini e Riccardo Guidarelli, i fatti si sono svolti all’interno dell’abitazione in cui vivevano insieme in via Palanzone. Intorno alle 5 lui ha chiamato le forze dell’ordine e ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal balcone dell’appartamento situato al quarto piano.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia, dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuta la tragica vicenda ieri a Milano. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il cadavere dell’86enne, era sdraiata sul letto con delle ferite da taglio alla gola, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Ad ucciderla è stato proprio il figlio, l’uomo in seguito al suo insano gesto si è lanciato dalla finestra.

In casa sono stati trovati alcuni biglietti di addio. L’uomo aveva paura di essere arrestato per l’omicidio della madre ed è per questo che ha deciso di suicidarsi. Non è ancora noto da quanto tempo l’anziana donna fosse morte, potrebbe essere stata uccisa qualche ora prima del ritrovamento o addirittura giorni. Sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza a quando risale il decesso.

