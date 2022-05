Milano, ragazza precipita dal quarto piano: 24enne morta sul colpo

La drammatica vicenda si è svolta intorno alle 17 di ieri, lunedì 16 maggio, a Milano. Una ragazza di 24 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento, situato in via Luigi Luzzatti al quarto piano. In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della tragedia.

Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla giovanissima ragazza, al loro arrivo infatti era già morta. Il violento impatto sul suolo non le ha lasciato scampo, i medici hanno subito dichiarato il decesso. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda nel pomeriggio di ieri a Milano. Al momento non sono molte le informazioni trapelate sul caso.

I poliziotti sono rimasti a lungo sul luogo della vicenda, all’inizio si era pensato ad un tragico incidente ma stando a quanto riferito dalla Questura potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Non è ancora noto se la giovane 24enne avesse dei problemi e nemmeno se ha lasciato un biglietto prima del presunto gesto estremo. Le indagini chiariranno con certezza la dinamica dell’accaduto.

