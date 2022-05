Biella, incendia l’appartamento: marito e moglie in gravi condizioni

È successo ad Andorno Micca, in provincia di Biella, per ragioni ancora da chiarire un uomo ha dato fuoco alla sua abitazione. L’uomo non era da solo in casa, insieme a lui c’era anche la moglie e i loro due figli. Per sfuggire alle fiamme la donna si è lanciata dalla finestra facendo un volo di tre metri.

I vicini di casa alle forze dell’ordine giunte sul posto in seguito alla drammatica vicenda hanno raccontato di aver sentito un forte boato intorno alle 7, poi hanno visto la donna gettarsi dalla finestra. Sul posto, in provincia di Biella, oltre ai Carabinieri tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Vigili del fuoco. I figli della coppia fortunatamente stanno bene, marito e moglie invece sono stati trasportati d’urgenza in ospedale entrambi in gravi condizioni.

La donna ha riportato diverse ferite dopo essersi lanciata dalla finestre, il marito invece è stato trasportato in ospedale perché intossicato dal fumo. A causa dell’incendio l’abitazione è totalmente distrutta, anche le abitazioni vicine hanno riportato dei danni. Al momento non è noto cosa abbia spinto l’uomo a dare fuoco al suo appartamento, la famiglia si era da poco trasferita a Biella. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e il movente dell’uomo.

