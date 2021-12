Agrigento, scoppia incendio in casa: muore bimba di 2 anni

Un incendio è scoppiato all’improvviso nella serata di ieri, martedì 21 dicembre 2021 a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. A perdere tragicamente la vita una bimba di soli due anni. Sono ancora da accertate le cause dell’incendio. Sul posto immediato è stato l’intervento di diverse squadre di Vigili del fuoco per spegnere le fiamme all’interno dell’abitazione situata in via San Giuseppe. Sul posto anche i Carabinieri.

Stando alle prime informazione del caso a far divampare le fiamme nell’appartamento potrebbe essere stato un corto circuito. La causa esatta però non è stata ancora resa nota, saranno i dovuti rilievi del caso a chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda in provincia di Agrigento. In preda alla preoccupazione e allo spavento è stata la mamma della giovanissima vittima ad allarmare i soccorsi. Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul posto, al loro arrivo però per la bimba non c’è stato nulla da fare, era già morta.

La piccola di soli due anni stava dormendo al primo piano dell’abitazione quando è esploso l’incendio al piano terra. In preda alla disperazione i genitori hanno tentato di salvarla, ma a causa delle fiamme non sono riusciti ad entrare nella camera in cui la giovanissima vittima stava dormendo.

