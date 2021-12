14enne morto fulminato accanto alla presa: aveva il telefono in carica

La drammatica vicenda si è svolta ad Alexania, in Brasile, dove un giovane 14enne è morto fulminato da una scossa elettrica. I fatti sono avvenuti lo scorso sabato a pochi chilometri dalla città, viveva lì in una fattoria con la sua famiglia. Sembra che la vittima, Max Willyan dos Reis Gomes, sia stata colpita dalla scossa mentre si trovava sul retro dell’abitazione, aveva in mano il suo cellulare e questo era in carica. A raccontare come sono andate le cose sono stati i suoi familiari.

I parenti del 14enne alle forze dell’ordine hanno raccontato di aver sentito all’improvviso un forte rumore. Subito dopo hanno trovato il giovane ragazzo disteso sul pavimento non lontano dalla presa elettrica, era già privo di vita. Il caricabatteria del cellulare era collegato ad una prolunga, al momento non è stato ancora accertato se la scossa sia partita proprio dalla prolunga o dal telefono della vittima.

Immediato è stato l’intervento del personale medico e della polizia sul luogo della tragica vicenda. Per il 14enne però non c’è stato nulla da fare, era già morto al loro arrivo. Per chiarire con esattezza la causa della morte si dovrà attendere il risultato dell’esame autoptico. A quanto pare, l’incidente potrebbe essere collegato all’evento atmosferico ciò verrà però chiarito con la perizia.

