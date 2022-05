Roma, 35enne investita con l’auto dopo una lite: arrestata l’amica

I fatti si sono svolti intorno alle otto a Roma, nella zona del Quarticciolo. Due donne di 35 e 40 anni hanno improvvisamente iniziato a litigare per strada, a quanto pare erano amiche. Per ragioni ancora sconosciute le due si sono scagliate l’una contro l’altra, in poco tempo la situazione ha preso una brutta piega. Alcuni passanti si sono accorti che le due si sono prese a schiaffi e spintoni e hanno subito allarmato le forze dell’ordine per sedare l’acceso litigio.

La 40enne è poi salita a bordo della sua auto e ha fatto finta di andare via, ha invece puntato l’amica/nemica e l’ha investita causandole diverse fratture. In seguito al suo estremo gesto ha tentato di darsi alla fuga ma si è schiantata contro un muretto, senza però rimanere ferita. Sul luogo in cui è avvenuta la vicenda a Roma immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno arrestato la 40enne con l’accusa di tentato omicidio. La 35enne è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, al momento si trova ricoverata in prognosi riservata. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza cosa abbia scatenato la furiosa lite tra le due donne.

