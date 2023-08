Concerto Travis Scott a Roma: 14enne precipita da 4 metri, i fatti

Ieri, lunedì 7 agosto 2023 Travis Scott si è esibito in concerto a Roma al Circo Massimo, durante il concerto diverse sono state le vicende che hanno destato non poca preoccupazione. C’è chi ha avuto la sensazione di avvertire il terremoto e chi ha dovuto fare i conti con lo spray al peperoncino, non è andata di certo bene nemmeno al ragazzino di 14 anni che voleva assistere gratuitamente al concerto.

Probabilmente senza rifletterci molto il ragazzo si è arrampicato all’interno del Parco Archeologico, però è precipitato facendo un volo di circa quattro metri. Voleva eludere la sicurezza e godersi il concerto di Travis Scott senza pagare il biglietto ma ha perso l’equilibrio ed è caduto in una buca, l’impatto è stato piuttosto violento. Da solo non poteva nemmeno uscire da lì, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dalla buca.

In codice rosso il 14enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito gravi, fortunatamente però non è in pericolo di vita. Di sicuro la paura provata a causa della sua brava è stata tanta. Ora rischia delle conseguenze spiacevoli, potrebbe infatti dover fare i conti con una denuncia per invasione di terreni o edifici.

