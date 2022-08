I fatti si sono svolti a Roma, all’interno di un’abitazione situata in zona Marranella in via Marin Sanudo. Un ragazzo brasiliano di 21 anni si è introdotto nella casa di un suo connazionale e lo ha minacciato con una bottiglia di vetro, pretendeva da lui dei soldi. Non appena l’uomo si è rifiutato di consegnarli la somma che gli aveva chiesto, 40 euro, è andato su tutte le furie. In un primo momento lo ha picchiato, dopodiché ha dato fuoco ad un materasso che si trovava nell’appartamento ed è andato via.

In seguito all’accaduto tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Roma. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si espandessero per tutto l’appartamento.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato il 21enne seduto fuori casa, continuava ad inveire con minacce e insulti contro il connazionale. Il ragazzo brasiliano era in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato di nascondersi, poco dopo è stato però bloccato e arrestato con le gravi accuse di violazione di domicilio, rapina aggravata, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio.

