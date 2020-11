Bagnoli, minaccia la madre e il fratello per i soldi della droga: arrestato

La violenta aggressione si è svolta la notte scorsa a Bagnoli, comune della periferia di Napoli. Un uomo di 46 anni in preda all’ira si è scagliato contro il fratello e lo ha minacciato con una forbice. Il motivo? Pretendeva i soldi per acquistare la droga. La madre anziana ha provato a farlo calmare ma non c’è riuscita, il figlio si è infatti scagliato anche contro la donna colpendola con uno schiaffo.

Madre e figlio sono riusciti a sfuggire alle minacce e ai maltrattamenti del 46enne. Dopo essere scappati in strada hanno incontrato un volante dei carabinieri e hanno chiesto aiuto. Agli agenti hanno raccontato di essere stati minacciati e picchiati dal figlio e fratello perché non avevano assecondato la sua ennesima richiesta di denaro per comprare la droga. Ai carabinieri hanno anche detto che quella non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei loro confronti. La donna aveva già denunciato più volte il figlio a causa del suo comportamento minaccioso e violento.

I carabinieri si sono immediatamente recati a casa del 46enne, un’abitazione situata a Bagnoli in cui vive con la madre e il fratello. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha iniziato a rompere alcuni mobili prendendoli a calci. In seguito ad una colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo. Il 46enne è stato arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto in carcere.