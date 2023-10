Vignola, 67enne accoltella a morte la madre e il fratello: i fatti

Dramma a Vignola, comune in provincia di Modena, dove un uomo di 67 anni ha ucciso la madre e il fratello a coltellate. I fatti si sono svolti intorno alle 21.30 di ieri, domenica 1 ottobre 2023 all’interno di un’abitazione situata in via Torino. Le vittima sono un’anziana donna di 88 anni, Anna Malmusi e il figlio 68enne, Emore Capucci. A scagliarsi con ferocia contro di loro è stato Uber Capucci.

I Carabinieri si sono precipitati ieri sera a Vignola nel luogo in cui è avvenuto il duplice omicidio dopo aver ricevuto una segnalazione. Ad allarmarli sono stati i vicini di casa delle vittime e dell’aggressore dopo aver sentito le forti urla provenire dall’appartamento in cui si è svolta la tragica vicenda. Stando alle prime informazioni sul caso non era la prima volta che i tre discutevano in modo animato, da tempo infatti la situazione familiare non era serena.

Anche l’autore del duplice omicidio è rimasto ferito durante la furiosa lite che ha causato la morte dell’88enne e del figlio di 68 anni. L’uomo è stato infatti trasportato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara, dove è piantonato dai Carabinieri. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda.

