Giaveno, 71enne trovato con il cranio fracassato: arrestato il vicino di casa

Dramma a Giaveno, comune in provincia di Torino, dove un anziano uomo di 71 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. La vittima è Emilio Mazzoleni, a fare l’amara scoperta è stata la compagna. La donna quando è tornata a casa lo ha trovato con il cranio fracassato e ha subito allarmato i soccorsi.

Sul luogo della terribile vicenda immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e della Scientifica per i dovuti rilievi del caso, la casa era a soqquadro. Stando alle prime informazioni sul caso ad aggredire il 71enne sarebbe stato un suo vicino di casa, un uomo di 36 anni con problemi psichici. Tra i due a quanto pare è scoppiata una furiosa lite tra le mura domestiche, in preda all’ira il più giovane ha più volte colpito la vittima con un bastone.

I vicini di casa hanno fatto sapere che i rapporti tra loro non erano sereni, in altre occasioni infatti avevano già litigato. Sul luogo della vicenda anche il Sindaco di Giaveno e il medico legale, saranno le indagini a chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. L’aggressore è Marco Gilioli, i Carabinieri lo hanno già arrestato.

