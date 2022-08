Bologna, uccide l’ex compagna a mazzate: 26enne in manette

Dramma nella serata di ieri nella periferia Bologna, dove una donna di 56 anni è stata uccisa dall’ex compagno, un ragazzo di 26 anni. La vittima è Alessandra Matteuzzi, nei suoi confronti l’ex aveva un divieto di avvicinamenti, lo ha però violato. L’uomo, Giovanni Padovani, non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, per questo motivo continuava a perseguitarla facendola vivere nel terrore.

Nella serata di ieri si è recato per l’ennesima volta sotto casa della vittima, un’abitazione situata nella periferia di Bologna. Lei non era in casa, ha atteso il suo ritorno per due ore. Non appena la 56enne è tornata e lo ha visto gli ha subito urlato di andare via, lui era molto agitato. I due hanno iniziato subito a litigare, una lite che si è presto trasformata in un’aggressione molto violenta. Il 26enne dopo averla trascinata sotto al portico del palazzo l’ha ripetutamente colpita con una mazza.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa dopo aver sentito le disperate urla della vittima. In seguito alla segnalazione la Polizia si è tempestivamente recata sul posto. All’arrivo degli agenti l’aggressore era ancora sul luogo del delitto, in evidente stato di shock, è stato arrestato per omicidio. La 56enne era ancora viva, ma in condizioni disperate, è morta prima dell’arrivo dell’ambulanza.

LEGGI ANCHE -> Casarile, operaio precipita dal tetto di un capannone: cade sull’amianto