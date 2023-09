Milano, 42enne spinge la compagna incinta giù dalle scale: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella mattinata di ieri, venerdì 29 settembre 2023 a Milano. La vittima è una donna di 29 anni di origine albanese, ad aggredirla è stato il compagno, un suo connazionale di 42 anni. La donna è incinta ma questo non ha impedito all’uomo di sfogare la sua ira contro di lei dopo una furiosa lite scoppiata tra loro tra le mura domestiche intorno alle 10 del mattino.

Sono stati i vicini di casa della coppia ad allarmare le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla e il frastuono provenire dal loro appartamento. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia i Carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda, a Milano. Giunti sul posto hanno trovato la 29enne in preda alla paura, agli agenti ha raccontato che il compagno dopo averla insultata e minacciata l’aveva spinta giù dalle scale. Tutto è successo davanti al figlio minorenne.

Il 42enne è stata rintracciato e bloccato dai Carabinieri davanti all’edificio, era completamente ubriaco. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato portato al carcere San Vittore. La vittima è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente ha riportato solo lievi escoriazioni, il bimbo che porta in grembo sta bene.

