Pollena Trocchia, minaccia e perseguita l’ex: 39enne in manette

Sfiorata la tragedia a Pollena Trocchia, comune della città di Napoli, dove un uomo di 39 anni ha cercato di aggredire l’ex compagna. La loro relazione era giunta al capolinea ma lui non riusciva ad accettare che lei lo avesse lasciato. Da tempo infatti la minacciava e molestava riempiendola di telefonate e messaggi.

In uno dei messaggi che aveva inviato alla vittima la minacciava di morte, una sera si è anche recato sotto casa sua e ha bucato tutte e quattro le ruote della sua auto. In preda alla furia aveva poi distrutto il parabrezza con calci e pugni. Il 39enne si è poi recato a casa dell’ex compagna, su tutte le furie ha iniziato a colpire la porta di ingresso nel tentativo di sfondarla dal momento che lei non voleva farlo entrare in casa.

Terrorizzata dal comportamento violento dell’ex compagno la donna ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati a casa della vittima, un appartamento situato a Pollena Trocchia. Prima dell’arrivo degli agenti il 39enne si è dato alla fuga ma è stato rintracciato poco dopo, si era rifugiato nel suo appartamento a Cercola. I militari hanno arrestato l’uomo, dopodiché è stato portato nel carcere di Poggioreale.

LEGGI ANCHE -> Castelfiorentino, 35enne uccisa per strada dall’ex: è caccia all’uomo