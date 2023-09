Castelfiorentino, 35enne uccisa per strada dall’ex: è caccia all’uomo

Dramma nella serata di ieri, giovedì 28 settembre 2023, i fatti si sono svolti poco prima delle 20 Castelfiorentino, comune in provincia di Firenze. Una donna 35enne di origini albanesi, Vefa Klodiana, è stata uccisa mentre era per strada, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Stando alle prime informazioni sul caso c’era l’ex marito ad attenderla nei dintorni della sua abitazione.

L’uomo non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio, ha aspettato l’ex moglie per parlare ma tra loro è presto scoppiata una lite che si è trasformata in una vera e propria tragedia. L’aggressore ha colpito la 35enne con tre colpi di arma da fuoco. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni abitanti della zona dopo aver sentito i colpi di pistola. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri a Castelfiorentino. Sfortunatamente al loro arrivo non c’era ormai più nulla da fare per la vittima, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Marito e moglie non erano ancora separati legalmente ma i rapporti da un po’ di tempo erano tesi, infatti non vivevano più insieme. La 35enne lascia due figli di 17 e 14 anni. L’ex marito al momento è irreperibile, dopo l’omicidio si è dato alla fuga a bordo della sua auto, una Golf bianca, i Carabinieri lo cercano.

