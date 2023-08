Silandro, sgozza l’ex compagna e tenta di fuggire: arrestato

Dramma nella giornata di ieri, domenica 13 agosto 2023 a Silandro, comune in provincia di Bolzano. Una ragazza di soli 21 anni originaria di Corces, è stata uccisa mentre era a casa dell’ex fidanzato. La vittima è Celine Frei Matzohl, ad ucciderla sarebbe stato l’ex Omer Cim. Stando alle prime informazioni sul caso tra i due sarebbe scoppiata un’accesa lite tra le mura domestiche, lui in preda all’ira l’avrebbe accoltellata a morte.

Preoccupati perché non avevano più sue notizie i genitori della vittima hanno allarmato le forze dell’ordine, hanno denunciato la sua scomparsa non vedendola rientrare in casa. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono recati a casa dell’ex compagno della vittima a Silandro, lì l’amara scoperta. Giunti all’interno dell’abitazione dell’uomo di origini turche gli agenti hanno trovato il cadavere della 21enne, era sgozzata. In un primo momento si erano perse le tracce del suo ex, questo ha insospettito non poco gli investigatori.

Qualche ora dopo l’uomo è stato rintracciato a Passo Resia, stava cercando di recarsi in Australia. Alla vista dei Carabinieri ha tentato di darsi alla fuga, un agente ha però sparato alle ruote della sua auto facendolo finire fuori strada e ciò ha permesso agli agenti di arrestarlo.

LEGGI ANCHE -> San Giovanni in Persiceto, 44enne accoltellato dopo una lite: è morto