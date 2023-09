Coccaglio, truffa l’anziana madre e le svuota il conto: denunciato

L’assurda vicenda si è svolta a Coccaglio, comune in provincia di Brescia, dove un’anziana donna di 80 anni è stata raggirata e truffata. Ad approfittarsi di lei non è stato uno sconosciuto, ma una persona di cui si fidava ciecamente, cioè il figlio. L’uomo non ha agito da solo, ad affiancarlo nella truffa anche l’ex badante della vittima.

Qualche mese fa l’uomo si è recato a casa della madre a Coccaglio. Alla donna ha portato una multa piuttosto salata, frutto dell’insieme di sanzioni e contravvenzioni per un importato totale da pagare di 6750 euro. Il figlio e l’ex badante l’hanno quindi convinta a trasferire a lui la sua pensione per occuparsi del pagamento. Doveva anche gestire il suo conto corrente. Naturalmente l’80enne si è fidata, non poteva certo immaginare che dopo qualche settimana le avrebbe prosciugato il conto.

Quando la donna ha iniziato ad avere difficoltà con il pagamento dell’affitto e delle spese quotidiane si è insospettita e si è rivolta alle forze dell’ordine. Dalle indagini è emersa la truffa ai danni dell’anziana donna. Il figlio della vittima e la sua ex badante sono stati quindi denunciati per i reati di truffa e falsità materiale (per aver falsificato un atto pubblico).

