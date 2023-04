Arezzo, accoltella moglie e suocera davanti ai figli: 38enne in manette

Dramma nella notte ad Arezzo, un uomo di 38 anni di origine marocchina ha ucciso la moglie e la suocera. Le vittime sono italiane, sono la 35enne Sara Ruschi e sua madre Brunetta Ridolfi di 76 anni. In preda alla rabbia, probabilmente in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche, l’uomo ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato brutalmente contro le due donne.

I fatti sono avvenuti all’interno di un’abitazione situata in via Benedetto Varchi ad Arezzo. Durante l’aggressione in casa c’erano anche i figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e la sorella più piccola. Il 38enne dopo aver accoltellato la moglie e la suocera si è dato alla fuga. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il 16enne in preda alla paura e alla disperazione. Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento della Polizia e del personale medico del 118.

La 76enne è morta subita, la figlia invece è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni disperate, dove è deceduta poco dopo l’arrivo. Gli agenti hanno rintracciato subito il loro aggressore, l’uomo è stato arrestato con la grave accusa di duplice omicidio, quando è stato fermato era in stato confusionale e ha subito confessato ciò che aveva fatto.

