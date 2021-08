Carpiano, 70enne uccide moglie e figlia: dopo sette ore si è suicidato

È successo lo scorso 22 agosto 2021 a Carpiano, comune della città di Milano. Un uomo di settant’anni tra le sei e le sette del mattino ha ucciso la moglie e la figlia 15enne, poi si è tolto la vita. Le vittime sono Catherine Panis e Stefania, ad ucciderle a colpi di pistola mentre dormivano è stato Salvatore Staltari. In base ai risultati dell’esame autoptico l’uomo non si sarebbe suicidato subito dopo aver commesso il duplice omicidio.

Il 70enne prima di uccidersi è rimasto accanto ai cadaveri della moglie e della figlia per ben sette ore, l’autopsia ha infatti permesso di accertare che è morto intorno alle 14 del pomeriggio. La pistola utilizzata dall’uomo per il suicidio e il duplice omicidio era detenuta illegalmente. Prima di togliersi la vita l’anziano signore ha scritto una lettera lunga cinque pagine per spiegare il motivo del suo folle gesto.

70enne uccide moglie e figlia a Carpiano, ore dopo ha scritto una lettera e si è tolto la vita

Salvatore Staltari nella lettera ha raccontato che lui e la moglie litigavano spesso per questioni economiche, probabilmente era stanco dei continui battibecchi. Ha poi spiegato di aver ucciso anche la figlia perché non voleva che rimanesse da sola. Prima di suicidarsi il 70enne ha chiamato il 118 per confessare ciò che aveva fatto ore prima.

