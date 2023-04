Napoli, colpisce la compagna con calci e pugni in strada: arrestato 33enne

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 11 aprile 2023 a Napoli, presso la rotonda Diaz. Una donna è stata presa a calci e pugni per strada dal suo compagno, un uomo di 33 anni che subito dopo si è dato alla fuga. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un passante che non è rimasto indifferente dopo aver assistito all’episodio di violenza.

In seguito alla segnalazione di ‘lite in strada’ la Polizia si è precipitata sul posto, a Napoli. La vittima dopo essere stata aggredita si era rifugiata all’interno di un negozio. Agli agenti la donna ha confermato che poco prima era stata picchiata dal compagno, ha anche ammesso che non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti.

I poliziotti poco dopo hanno rintracciato il 33enne a bordo della sua auto, dove hanno trovato anche un barattolo pieno di marijuana. Dopo aver perquisito la sua abitazione hanno anche trovato 25 cartucce calibro 6,35. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. È stato anche denunciato per abusiva detenzione di munizioni e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

