Genova, accoltella la fidanzata ‘senza motivo’: fermato 19enne

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, mercoledì 12 aprile 2023 a Genova. Era ancora l’alba quando una ragazzina di soli 16 anni è stata accoltellata nel centro storico, in via San Luca. Ad aggredirla è stato il fidanzato, un ragazzo di 19 anni. Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, a causa di una lieve ferita riportata al fianco la vittima è stata trasportata all’ospedale San Martino. Per tutto il tempo la 16enne è rimasta cosciente.

In seguito all’aggressione sul posto, nel centro storico di Genova, si sono precipitate anche le forze dell’ordine. È stata proprio la vittima a rivelare ai poliziotti che ad accoltellarla è stato il fidanzato. Agli agenti ha poi rivelato che tra loro non era scoppiato nessun litigio, infatti non conosce il movente che abbia spinto il 19enne a ferirla. I due hanno una relazione da qualche settimana, lei è ospite di una comunità dalla quale spesso si allontana senza permesso.

L’ospedale ha fatto sapere che le condizioni della ragazzina non sono gravi, la ferita non è profonda e non è necessario un intervento chirurgico. Dopo l’accaduto gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

