Roma, sbaglia a comprare le sigarette e il compagno la picchia: arrestato

Ennesimo caso di maltrattamenti ai danni di una donna, i fatti questa volta si sono svolti a Roma, nella zona di San Giovanni. Da un po’ di tempo il compagno violento rendeva la sua vita un inferno facendola vivere costantemente con l’ansia e il terrore, la vittima però ha trovato il coraggio di denunciarlo.

Stanca di subire i comportamenti aggressivi e minacciosi del compagno si è recata dai Carabinieri. Agli agenti ha raccontato che l’uomo da tempo la picchiava e la minacciava di morte, anche per futili motivi. In passato aveva sfogato la sua rabbia contro di lei perché essendo disoccupata non poteva contribuire economicamente in casa. In un’altra occasione si era scagliato contro di lei perché aveva sbagliato a comprargli le sigarette, le lanciò il pacchetto addosso e la costrinse ad uscire di nuovo per acquistare la marca giusta.

In seguito alla denuncia della vittima sono iniziate le indagini, queste hanno permesso di accertare il comportamento minaccioso e violento dell’uomo ai danni della compagna. Nei confronti dell’aggressore è stato emesso l’allontanamento dall’abitazione familiare e il divieto di accedervi senza ricevere l’autorizzazione. L’uomo non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dall’ex compagna e non potrà nemmeno comunicare in alcun modo con lei.

