In seguito ad una segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si è svolto il tragico episodio. Gli agenti hanno trovato il cadavere della vittima a terra in una pozza del suo sangue, poco distante c’era anche l’ex marito a terra in fin di vita. L’uomo di origine sarda viveva da molti anni in Romania, dopo il suo folle gesto è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, dopo alcuni giorni di agonia però è morto.

Il 73enne e la sua ex moglie erano stati insieme per quattro anni, avevano poi deciso di separarsi nel 2020. Una separazione che forse l’uomo non aveva mai accettato ed è probabilmente per questo che l’ha uccisa e ha poi tentato il suicidio.

