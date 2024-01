Saronno, 54enne uccide la madre poi si toglie la vita: a trovarli è la vicina

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, lunedì 8 gennaio 2024 a Saronno, comune in provincia di Varese. All’interno di un’abitazione situata al quarto piano di un palazzo, in via Fratelli Cervi, madre e figlio sono stati trovati senza vita. Le vittime sono un’anziana donna di 81 anni, Teresa Sartori, e Stefano Rotondi, un uomo di 54 anni.

A fare la tragica scoperta è stata una vicina di casa, la donna dopo essere entrata in casa ha infatti visto i due cadaveri e ha subito allarmato le forze dell’ordine. L’anziana donna era malata da un po’ di tempo ma solo i familiari erano al corrente delle sue precarie condizioni di salute. I vicini di casa non ne sapevano nulla e li hanno descritti come una famiglia tranquilla, ciò che è accaduto li ha fatto lasciati sotto shock. Il 54enne lavorava come operaio e viveva con la madre, stando alle prime informazioni sul caso è stato lui ad ucciderla, l’ha accoltellata tra le mura domestiche. Il movente? Questo al momento non è ancora noto.

Dopo aver ucciso la madre l’uomo si è tolto la vita impiccandosi. In seguito alla tragica vicenda avvenuta ieri a Saronno sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i dovuti accertamenti. È stata anche disposta l’autopsia per chiarire con esattezza le cause dei due decessi.

