Prato, accoltella la moglie 80enne alla gola: arrestato 75enne

La tragica vicenda si è svolta all’alba di questa mattina, martedì 23 maggio 2023 a Prato, in Toscana. Probabilmente in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo anziano di 75 anni si è scagliato con ferocia contro la moglie, una donna di 80 anni. La vittima è Franca Fiorvanti, il marito si chiama Franco Mengoni.

Per molti anni la coppia ha gestito un’azienda tessile, non è noto cosa abbia fatto scattare un’ira così incontrollata nell’uomo. Con un coltello da cucina ha aggredito la moglie, ferendola gravemente alla gola e al torace intorno alle 5 di questa mattina. In seguito al suo insano gesto è stato lui stesso ad allarmare i soccorsi. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato a Prato. Sul posto si sono precipitati anche i Carabinieri e la Polizia per i dovuti rilievi del caso.

L’anziana donna di 80 anni è stata trovata in casa in una pozza del suo sangue, le ferite che ha riportato sono apparse molto gravi sin da subito. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, è in fin di vita. Il 75enne è stato invece arrestato, gli agenti intanto indagano per ricostruire con esattezza la terribile vicenda.

LEGGI ANCHE -> Roma, prende a bastonate la compagna dopo una lite: arrestato