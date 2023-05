Roma, prende a bastonate la compagna dopo una lite: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella serata di ieri, domenica 21 maggio 2023 a Roma, in via di Boccea. I fatti si sono svolti all’interno di un garage condominiale, dove è scoppiata un’accesa lite tra due conviventi. Mentre discutevano l’uomo è andato su tutte le furie e si è scagliato con violenza contro la compagna, l’ha presa a bastonate.

Per via della forte paura e del dolore provato per le bastonale la vittima ha iniziato ad urlare disperatamente e ha preoccupato i vicini di casa. Sono stati infatti loro ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda, a Roma. Stando alle prime informazioni sul caso la donna è stata portata in ospedale con l’ambulanza per ricevere le cure adeguate dopo che il compagno l’ha aggredita. Sulle braccia e sul viso aveva dei lividi molto evidenti.

L’uomo è stato invece arrestato e portato via dai Carabinieri. Gli agenti avevano anche un bastone tra le mani, quello utilizzato dall’aggressore per colpire la compagna. Sull’accaduto non sono trapelati altri dettagli, sembra però che dopo l’attivazione del codice rosso l’uomo sia stato portato in carcere per maltrattamenti in famiglia.

