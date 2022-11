Trastevere, 22enne tiene la musica troppo alta: il vicino lo accoltella

I fatti risalgono alla scorsa domenica, 30 ottobre 2022 a Trastevere, dove una lite scoppiata tra vicini di casa ha preso presto una brutta piega e stava per trasformarsi in una vera e propria tragedia. Intorno alle 20 un ragazzo di soli 22 anni è stato accoltellato dal suo vicino di casa mentre i due stavano discutendo in modo alquanto animato.

Il motivo del litigio? Stando alle prime informazioni sul caso la vittima teneva il volume della musica troppo alto e il suo vicino di casa non è riuscito a tollerarlo. L’uomo si è infatti recato da lui, un’appartamento situazione in via Natale del Grande a Trastevere, e hanno iniziato a litigare. La situazione però è presto degenerata. Ad avere la peggio è stato il 22enne, accoltellato dal suo vicino di casa. In seguito al suo insano gesto l’aggressore si è subito dato alla fuga, la vittima è stata invece trasportata in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il ragazzo ferito a terra.

Il 22enne ha riportato gravi ferite ed è ancora ricoverato in prognosi riservato, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita. Il suo aggressore nella notte è stato rintracciato dai Carabinieri e rischia un’accusa di tentato omicidio.

