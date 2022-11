Gragnano, per 10 anni picchia la moglie e le figlie: arrestato 41enne

La violenta vicenda si è svolta a Gragnano, comune della città di Napoli. Un uomo di 41 anni del posto e già noto alle forze dell’ordine si è scagliato con violenza contro la moglie tra le mura domestiche. Lei però non è l’unica vittima, anche le figlie di 18 e 13 anni sono state maltrattate dal padre violento.

Sentendo le disperate urla provenire dall’appartamento in cui si è svolto l’accaduto a Gragnano, i vicini di casa in preda alla preoccupazione hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto. Quando hanno suonato ad aprire la porta agli agenti è stata la moglie del 41enne, con chiari segni di maltrattamento sul viso. Aveva il volto tumefatto, le labbra ancora sanguinanti e gli occhi gonfi. Anche le figlie della coppia erano ferite, dalle indagini è emerso che i maltrattamenti andavano avanti da circa dieci anni.

In moltissime occasioni l’uomo ha infatti minacciato la moglie e le figlie e ha sfogato la sua rabbia contro di loro. Dopo l’ultimo episodio di violenza è stato finalmente arrestato e portato in carcere dove dovrà rispondere di tutte le violenze che ha riservato in questi anni alla sua famiglia. Moglie e figlie, invece, potranno finalmente vivere serenamente la loro vita senza avere più paura di essere minacciate e picchiate dal marito e padre violento.

