Ravenna, si lancia nel vuoto con la figlia e il cane: loro sono morti, lei è gravissima

Dramma nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio 2024 a Ravenna, dove una donna di 41 anni si è lanciata nel vuoto insieme alla figlia di 6 anni e al suo cane. Poco prima delle 8 del mattino si è gettata dall’ottavo piano di un’abitazione situata in via Dario Dradi. Il motivo? A quanto pare non sopportava più l’atteggiamento aggressivo del marito, questo è quello che ha scritto lei s Facebook prima di compiere l’estremo gesto.

Quando si è svolta la tragedia stamattina a Ravenna l’uomo era in casa, però non si sarebbe accorto di nulla. Ad avvisarlo è stata la Polizia dopo il ritrovamento dei corpi. L’impatto con il suo data l’altezza è stato violentissimo e non ha lasciato scampo né alla bimba di sei anni né al loro cane, la 41enne invece è ancora viva anche se in condizioni gravissime. Al momento la facciata dell’edificio è cinturata da una impalcatura, sono stati proprio gli operai a ritrovare i corpi a terra.

Immediato è stato l’intervento della Polizia e del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda. Per la bimba di sei anni e il loro cagnolino non c’è stato nulla da fare. La donna è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in condizioni disperate. La 41enne dovrà rispondere dei reati di omicidio pluriaggravato e uccisione di animali.

